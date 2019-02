Italië zet vriend aanslagpleger Amri land uit

Italië heeft een geradicaliseerde moslim uit Tunesië het land uitgezet. Het gaat om een vriend van Anis Amri, die in 2016 een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, zo maakte de Italiaanse minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken donderdag bekend. De 33-jarige man is teruggestuurd naar Tunesië.

De man zat in Italië in de gevangenis vanwege verschillende misdaden. Daar bespeurden de autoriteiten dat de Tunesiër radicaliseerde. De geheime dienst van Italië had de man al op de korrel omdat hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Palermo in 2014 vrienden was geworden met een andere gevangene: Anis Amri. Volgens Salvini heeft Italië sinds begin dit jaar al veertien gevaarlijke buitenlanders de deur gewezen.

Amri reed in december 2016 met een gestolen vrachtwagen een drukbezochte kerstmarkt op in Berlijn waardoor twaalf mensen omkwamen. De terrorist werd enkele dagen later bij Milaan op de vlucht doodgeschoten door de Italiaanse politie.