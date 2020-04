Italië zet maximum op prijs mondkapjes

Italië gaat een maximumprijs invoeren voor mondkapjes. Het is een van de maatregelen die het land neemt nu het einde van de lockdown in zicht is. Ook gaat het land intensiever testen op immuniteit.

Verwacht wordt dat de Italiaanse regering dit weekeinde uit de doeken doet welke beperkende maatregelen worden ingetrokken. Op 3 mei loopt de huidige termijn met maatregelen af.

Italiaanse media meldden vrijdag dat de regering de maatregelen de komende vier weken stapsgewijs wil versoepelen. Onder andere de vrijheid om het huis wanneer men dat wil te verlaten keert daarmee waarschijnlijk terug.