Italië zet kameraad aanslagpleger Amri land uit

De Italiaanse autoriteiten hebben een Tunesische staatsburger die gelinkt was met de dader van een de dodelijke aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in 2016, om veiligheidsredenen het land uitgezet. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag.

Montassar Yaakoubi, door het ministerie omschreven als „een kameraad van de Tunesische terrorist Anis Amri,” werd naar Tunesië gevlogen op een speciale vlucht, zei het ministerie in een verklaring, zonder te specificeren wanneer.

Yaakoubi ontving Amri in Italië voordat laatstgenoemde in 2015 naar Duitsland verhuisde, aldus het ministerie. Amri reed in december 2016 met een gestolen vrachtwagen een drukbezochte kerstmarkt op in Berlijn waardoor twaalf mensen omkwamen. De 24-jarige terrorist werd enkele dagen later bij Milaan op de vlucht doodgeschoten door de Italiaanse politie.

In de afgelopen vijf jaar heeft Italië 482 buitenlanders om veiligheidsredenen uitgezet, van wie 21 in 2020. Yaakoubi is de eerste die het land is uitgezet sinds de coronacrisis Italië heeft gedwongen deze maatregel op te schorten.