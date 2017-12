Italië wil vanuit Niger migratie remmen

De Italiaanse regering stuurt op de valreep een groep militairen naar Niger. Dat is donderdag per decreet besloten op de allerlaatste zitting van het kabinet-Gentiloni.

De regering neemt de honneurs waar tot de landelijke verkiezingen, die op 4 maart worden gehouden. Het parlement kan de missie voor die datum formeel gezien alsnog blokkeren, maar dat is onwaarschijnlijk.

Met de missie wil Italië illegale immigratie bestrijden. Volgens de krant la Repubblica hebben vorig jaar 417.000 mensen Niger doorkruist, van wie er zeker 300.000 Libië hebben bereikt. De cijfers heeft de krant van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), een instelling van de VN. De meeste vluchtelingen proberen vanuit Libië via de Middellandse Zee Italië te bereiken.

Italië stuurt volgens de planning 470 militairen, 120 voertuigen en 2 verkenningsvliegtuigen. De Italianen sluiten zich aan bij de Europese missie Eucap, die in 2012 in het leven is geroepen.

„Italië stelt zich ten doel de dialoog te voeren en vriendschap en vrede te brengen in het Middellandse Zeegebied en in de wereld”, verklaarde Gentiloni dinsdag.

De missie moet in Niger en andere landen in de Sahel (Mali, Mauritanië, Tsjaad en Burkino Faso) de centrale en lokale overheden ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en procedures om illegale migratie beter te controleren en te bestrijden. Daarnaast vormen terroristen een doelwit: in de Sahel is onder meer de terreurgroep al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) actief. Onder meer Frankrijk en de Verenigde Staten zijn al met troepen in de Sahel present.

De eerste Italiaanse soldaten zullen naar verwachting begin maart in Niger hun opwachting opmaken. Deze technische eenheid zal de opbouw van het hoofdkwartier voor zijn rekening nemen. Voor het eind van 2018 moet de missie in Niger geheel operationeel zijn. Italië trekt gelijktijdig 500 man terug uit Irak. Daar zullen uiteindelijk nog duizend militairen actief zijn.