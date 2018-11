Italië wil Pakistaanse christen Bibi helpen

Italië wil de Pakistaanse christen Asia Bibi helpen haar land te verlaten. Rome werkt discreet aan de zaak met andere westerse regeringen, zei vicepremier Matteo Salvini tegen een Italiaanse radiozender.

Bibi zat in het overwegend islamitische Pakistan jarenlang in de dodencel omdat ze was veroordeeld voor godslastering. Toen het hooggerechtshof haar onlangs vrijsprak, leidde dat tot grootschalige protesten. De echtgenoot van de vrouw vreest dat radicale moslims zullen proberen haar te doden. Hij zou Italië om hulp hebben gevraagd.

Salvini, die ook de leider is van anti-immigratiepartij Lega, vindt het onacceptabel dat het leven van Bibi in gevaar is. „Ik wil dat vrouwen en kinderen waarvan de levens in gevaar zijn een veilige toekomst kunnen hebben, in ons land of ergens anders in het Westen”, stelde de politicus, die beloofde „al het mogelijke” te doen om dat voor Bibi te regelen.

Eerder zocht de advocaat van Bibi al een veilig heenkomen in Nederland.