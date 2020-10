‘Italië wil mondkapje ook buiten verplichten’

In heel Italië wordt het mogelijk verplicht ook buiten een mondkapje te dragen. Italiaanse media melden dat de regering op korte termijn met die aanscherping komt in de strijd tegen het coronavirus. Als ingangsdatum wordt woensdag genoemd.

Veel Italianen dragen buiten al mond- en neusbescherming, hoewel dat vooral verplicht is in het openbaar vervoer, winkels, kantoren en andere publieke binnenruimtes. In de regio Lazio, met de hoofdstad Rome, werd vrijdag al aangekondigd dat er buiten een kapjesplicht zit aan te komen. Kinderen onder de 6 jaar, mensen die een mondmasker medisch niet kunnen verdragen en sporters worden ervan uitgezonderd.

De premier van Italië Giuseppe Conte zei vorige week de noodtoestand vanwege de coronacrisis te willen verlengen tot 31 januari. De autoriteiten houden daarmee extra bevoegdheden om maatregelen door te voeren.

Minister Roberto Speranza van Volksgezondheid zou de verlenging dinsdag officieel willen voorleggen aan het parlement. De noodtoestand werd eind januari voor een half jaar afgekondigd en is al eerder verlengd.

Net als in de meeste andere landen in Europa neemt ook in Italië het aantal besmettingen de laatste tijd fors toe. Zondag werden er 2578 nieuwe gevallen gemeld, en 18 overlijdens. In totaal zijn er in Italië ongeveer 36.000 mensen aan Covid-19 overleden.