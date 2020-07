Italië wil coronanoodtoestand verlengen tot eind oktober

Italië wil de noodtoestand vanwege de coronacrisis verlengen tot 31 oktober. De regering heeft het parlement gevraagd met de verlenging in te stemmen, melden Italiaanse media.

De noodtoestand was eind januari voor een half jaar afgekondigd. Dat gebeurde nadat het coronavirus was opgedoken in het land. Door de noodtoestand komt onder meer geld beschikbaar voor speciale maatregelen en krijgen regionale autoriteiten meer bevoegdheden om in te grijpen.

Een tijd lang was Italië de Europese brandhaard van de corona-uitbraak met overvolle ziekenhuizen en massale sterfte, vooral in plaatsen in het noorden. Tot nu toe telde het land ruim 35.100 coronadoden. Van de ruim 246.000 personen die besmet raakten, zijn er bijna 200.000 weer hersteld.