Italië wil camera’s tegen Balkanmigranten

Italië wil in de bossen ten noorden van Triëst camera’s installeren om illegale immigratie een halt toe te roepen. De Italiaanse kustplaats ligt op het traject van de zogenaamde westelijke Balkanroute.

Vooral immigranten uit Azië die in Turkije of Griekenland zijn uitgekomen, proberen via de landen van het voormalige Joegoslavië door te trekken om zo uiteindelijk in West-Europa uit te komen. Feit is dat de immigratie over de Middellandse Zee de afgelopen twee jaar sterk is gedaald en de vluchtelingenstroom over de Balkan aan het toenemen is.

Bij de grens tussen Slovenië en Italië werden in 2018 en 2019 ruim 5000 migranten aangehouden. Het waren voornamelijk Afghanen en Syriërs, zo blijkt uit cijfers van Frontex, het Europese grensagentschap. Italiaanse media houden het erop dat het 9000 vluchtelingen vorig jaar wel is gelukt om illegaal de Sloveens-Italiaanse grens te passeren.

Kleine doorbraak in EU-kwestie migratie

Schutkleur

Dat is de reden dat Pierpaolo Roberti, raadslid voor het parlement van de noordoostelijke regio Friuli Venezia Giulia, ervoor pleit om de grens met camera’s in de gaten te houden. Hij heeft het soort camera voor ogen dat ook wordt gebruikt om wilde dieren te filmen. Zulke ”wildlife camera’s” hebben een schutkleur en kunnen met een klittenband aan onder andere bomen worden gehangen. Ze kunnen zo worden ingesteld dat de camera’s alleen mensen detecteren.

De kosten van deze apparatuur zijn laag. Roberti, die lid is van de anti-immigratiepartij van Matteo Salvini, wil dat de beelden rechtstreeks beschikbaar komen aan de politie. Die kan vervolgens direct in actie komen.

Wolven

Niet iedereen is over het plan te spreken. „Willen ze jagen op illegale immigranten zoals op wolven en beren?” vraagt het rooms-katholieke dagblad L’Avvenire zich retorisch af. Het blad staat achter de pauselijke koers van integratie, en lijnrecht tegenover Salvini. Het hoofd van de lokale Caritas, een katholieke hulpverleningsorganisatie, zegt dat de maatregelen onnodig zijn omdat er geen sprake is van een noodsituatie.