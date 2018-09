Italië wijst Oostenrijks plan Zuid-Tirol af

De Italiaanse regering wijst het plan van Oostenrijk de bevolking van Zuid-Tirol de Oostenrijkse nationaliteit aan te bieden ten stelligste af. Ze heeft vernomen dat Wenen aan een wetstekst werkt die het mogelijk maakt de inwoners van de provincie Alto Adige, ongeacht of ze Duits of Italiaans spreken, een Oostenrijks paspoort te geven. „Dat initiatief is misplaatst wegens de onrust stichtende werking die er mogelijk vanuit gaat”, aldus Rome in een reactie.

De nieuwe coalitie van de noorderbuur, gevormd door de ÖVP en de rechts-populistische FPÖ, had eind 2017 in het regeerakkoord het voorstel van de dubbele nationaliteit voor Zuid-Tirolers al opgenomen. Oostenrijk raakte het gebied na de Eerste Wereldoorlog in 1918 kwijt aan Italië. Ook nu heeft 70 procent van bewoners Duits als moedertaal. Tevens wordt er hier en daar nog Reto-Romaans (Ladinisch) gesproken. In Italië geniet Zuid-Tirol een autonome status.