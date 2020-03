Italië vraagt tevergeefs om steun

Het aantal besmette mensen in Italië passeerde dinsdag de 10.000. Italië heeft tevergeefs hulp gevraagd aan Europa voor de levering van mondkapjes.

De strenge maatregelen in Italië om het coronavirus aan te pakken hebben nog geen resultaat opgeleverd. Er zijn inmiddels meer dan 10.000 besmettingen. Het aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen tot 631, een toename van maar liefst 36 procent ten opzichte van de dag ervoor.

„Geen van de slachtoffers is gestorven aan het coronavirus. Het zijn mensen die al ziek waren en ook het coronavirus hebben opgelopen”, zei Angelo Borrelli, hoofd van de Burgerbeveiliging. Daarnaast meldde Borrelli dinsdagmiddag dat in Codogno, een van de brandhaarden van het coronavirus, geen besmettingen meer voorkomen.

Steun

De Europese Unie (EU) heeft Italië steun toegezegd. „We prijzen de Italiaanse regering voor de moedige maatregelen die ze hebben genomen”, verklaarde Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie dinsdag. „We zullen Italië en zijn burgers op alle mogelijke manieren steunen en maatregelen treffen.”

In de praktijk valt die steun wel tegen. Een week nadat de coronacrisis in Italië in alle hevigheid uitbrak en het land verlegen zat om mondkapjes, chirurgische handschoenen en andere speciaal beschermingsmateriaal, vroeg Italië hulp aan de Europese Unie. Zij deed daarbij een beroep op het zogenaamde Communautair mechanisme voor Burgerbescherming, dat sinds 2001 bijstand verleent en coördinatie biedt bij rampen binnen en buiten Europa.

Vanuit Europa kwam geen enkele positieve reactie. Dat leidde tot grote woede bij de Italiaanse oppositiepartijen. „Italië moet betalen als andere landen in nood zijn, maar als wij hulp nodig hebben, gooien ze de deur dicht en gaat hun portemonnee dicht”, twitterde Matteo Salvini, leider van de populistische Lega. „Europa toont weer dat het ver af staat van de Italianen.” Hij vindt dat de EU Italië ook al niet hielp ten tijde van de migratiecrisis.

Giorgia Meloni, de voorzitter van de rechtse partij Broeders van Italië, noemde de EU „de grote afwezige.” „We hebben te maken met een Europese Unie die niet thuisgeeft als het gaat over Libië, het coronavirus en de strijd tegen het terrorisme, maar wel de afmetingen oplegt aan de diameter van de courgette”, zei de parlementariër op tv.

Duitsland, Frankrijk en de Tsjechische Republiek hebben zelfs een stop afgekondigd op het uitvoeren van beschermend materiaal dat gebruikt wordt bij de virusbestrijding. De landen mogen dat in noodgevallen doen als ze de Europese Commissie daarover maar informeren. Dat hebben ze gedaan.

De commissie heeft wel zonder veel mitsen en maren besloten dat de extra uitgaven die Italië maakt als gevolg van het coronavirus niet verrekend hoeven te worden met de Europese begrotingsregels. Dinsdag maakte de regering bekend tien miljard euro te reserveren voor de aanpak.