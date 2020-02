Italië vraagt EU-landen om mondmaskers

Italië heeft de andere EU-landen gevraagd beschermende gezichtsmaskers te sturen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Italië is in Europa het hardst getroffen: zeker zeventien patiënten zijn daar overleden en ruim 650 mensen hebben het virus opgelopen.

Italië heeft het Europese systeem voor burgerbescherming geactiveerd, waardoor de Europese Commissie de coördinatie op zich kan nemen. Brussel heeft het verzoek aan de hoofdsteden doorgegeven en inventariseert wie er kan leveren. Rome heeft niet aangegeven hoeveel maskers er nodig zijn, aldus een commissiewoordvoerder.

Los hiervan besloten de ministers van Volksgezondheid van de EU-landen vorige week dat het nuttig is om beschermende kleding en uitrusting gezamenlijk aan te besteden. De Europese Commissie is daarmee bezig, zodat de lidstaten niet apart hoeven te onderhandelen met fabrikanten en leveranciers.

Door de virusuitbraak in China zijn er wereldwijd leveringsproblemen. Zorgverleners in meerdere EU-landen kampen met een tekort aan maskers.