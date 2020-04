Italië vraagt als eerste steun uit EU-solidariteitsfonds

Italië heeft als eerste EU-lidstaat een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor steun uit het Europese solidariteitsfonds. Dit fonds, in 2002 opgezet voor natuurrampen als overstromingen, staat sinds 1 april ook open voor volksgezondheidscrises zoals de huidige coronacrisis. Het fonds heeft dit jaar maximaal 800 miljoen euro beschikbaar voor lidstaten die het hardst zijn getroffen door de epidemie.

De 27 EU-landen kunnen tot 24 juni een aanvraag indienen voor het solidariteitsfonds. De details van de voorlopige aanvraag van de Italiaanse regering zijn niet bekendgemaakt.

Vanaf 24 juni worden alle binnengekomen aanvragen onderzocht. Daarna zal de commissie een voorstel over de verdeling van het geld ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de lidstaten voorleggen. De uitbetaling is vindt waarschijnlijk pas na de zomer plaats, „maar we werken eraan met de grootst mogelijke urgentie”, aldus een woordvoerster.