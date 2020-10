Italië voor eerst sinds 29 april weer boven 2000 coronagevallen

Italië heeft de afgelopen 24 uur 2548 nieuwe coronavirusbesmettingen geregistreerd. Het is de eerste keer dat het land sinds eind april meer dan 2000 gevallen in één dag heeft overschreden, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het land rapporteerde donderdag 24 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus tegen 19 de dag ervoor. Dat is veel minder dan op het hoogtepunt van de uitbraak in Italië in maart en april.

Italië was het eerste land in Europa dat werd getroffen door Covid-19 en heeft het hoogste dodental op het continent, met 35.918 sterfgevallen sinds de epidemie in februari oplaaide. Het land heeft 317.409 besmettingsgevallen geregistreerd.

Dankzij een van de strengste lockdowns ter wereld wist de regering de epidemie tegen de zomer onder controle te krijgen.

Het aantal gevallen is de afgelopen twee maanden weer langzaam toegenomen, maar er zijn nog steeds veel minder dagelijkse infecties in Italië dan elders in Europa. Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk registreren allemaal duizenden gevallen meer per dag.