Italië vindt wapens van extremisten Oekraïne

De Italiaanse politie heeft bij huiszoekingen in het noorden van het land een wapenarsenaal gevonden van rechtsextremisten en drie arrestaties verricht. Het onderzoek richt zich op Italianen die eerder zouden hebben gevochten in de Oost-Oekraïense regio Donbass, meldden Italiaanse media. Volgens de politiechef van Turijn, Giuseppe de Matteis, zijn er in Italië „vrijwel geen wapenvondsten zo groot geweest afgaande op de kwaliteit van deze oorlogswapens en hun dodelijke kracht”.

Behalve een reeks vuurwapens, inclusief ultramoderne automatische geweren, is in de woning van een van de arrestanten ook een Franse raket gevonden. Deze raket heeft het onderzoek van de speciale eenheid Digos (Divisie Algemeen Onderzoek en Speciale Operaties) aan het rollen gebracht. De Digos luisterde vorig jaar mensen af die de raket wilden verkopen voor 470.000 euro.

Extreemrechtse groepen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ten val brengen van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, in 2014 en bij de strijd tegen pro-Russische opstandelingen in Donbass.