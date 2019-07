Italië vervolgt kapitein migrantenboot Alex

Italië heeft de kapitein van de boot Alex die zaterdag met ruim veertig opgepikte migranten de haven van Lampedusa binnenliep, Tommaso Stella, laten weten dat hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan mensensmokkel. De boot is in beslag genomen en de migranten zijn van boord, melden Italiaanse media.

De Alex is een Italiaanse boot van een Italiaanse organisatie, Mediterranea Saving Humans. Voor het schip is Italië de thuishaven. Maar na waarschuwingen van Rome aan het schip de Alan Kurdi van de Duitse organisatie Sea Eye is die boot met tientallen migranten van koers gewijzigd. De Alan Kurdi zou niet meer naar Lampedusa varen, maar naar Malta. Daar is zondag door de regering beklemtoond dat het schip geen toestemming heeft in Maltese wateren te komen.

Afgelopen week werd de in Lampedusa aangehouden kapitein van het Duitse schip Sea-Watch 3, Carola Rackete, door een rechter in Agrigento (Sicilië) op vrije voeten gesteld. Er volgt een nieuwe zitting op 9 juli. Rackete wordt ook beschuldigd van medeplichtigheid aan mensensmokkel. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, was boos over haar vrijlating.

Het voornaamste beleid van Salvini van de rechts-populistische partij Lega is dat Italië moet ophouden migranten op te nemen. Vorig jaar vormde hij met de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) een regering. In het voorafgaande jaar kwamen er naar schatting 120.000 illegale migranten over zee naar het Zuid-Europese land. Salvini stelt dat door zijn beleid „de havens zijn gesloten” voor mensensmokkelaars.