Italië verlengt lockdown tot 3 mei

Italië verlengt de landelijke lockdown tot 3 mei. Dat zei premier Giuseppe Conte, die ook bekendmaakte dat sommige beperkingen worden versoepeld. Zo kunnen sommige winkels volgende week de deuren weer openen.

Italië behoort tot de landen die wereldwijd het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Er overleden 18.849 mensen aan de gevolgen van het virus: het grootste aantal ter wereld.

De regering nam vorige maand drastische maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De ruim 60 miljoen Italianen kregen opdracht om in principe thuis te blijven en de meeste bedrijven moesten de deuren sluiten.

De maatregelen zouden in elk geval tot 13 april van kracht blijven en worden nu grotendeels verlengd. „We verlengen de restricties tot 3 mei”, zei de premier. „Het is een moeilijk maar noodzakelijk besluit waar ik de volledige politieke verantwoordelijkheid voor draag.”

Het beleid wordt wel een beetje versoepeld. Supermarkten en apotheken mochten tijdens de lockdown openblijven en dat gaat vanaf 14 april ook gelden voor sommige andere zaken.

Conte noemde onder meer boekwinkels en winkels met kinderkleding. In dat soort zaken is volgens de premier zelden druk. Daardoor kunnen mensen makkelijker afstand houden tot elkaar. De overheid publiceert later een lijst met alle ondernemingen die binnenkort kunnen heropenen.

De premier uitte ook kritiek op het economische crisisplan waar de Eurogroep het donderdag over eens werd. Conte noemde de gemaakte afspraken „nog steeds onvoldoende” en zei dat zijn land blijft vasthouden aan eurobonds.