Italië verlaagt dodental ongeluk Bologna

Bij het ongeval op de snelweg in de buurt van de Italiaanse stad Bologna waar maandag een tankwagen ontplofte, blijkt uiteindelijk een dode te zijn gevallen en niet twee, zoals eerder gemeld.

Een video van het incident liet zien dat de tankwagen, die een licht ontvlambare lading had, op een andere vrachtwagen inreed die tot stilstand was gekomen in een file vlak bij de luchthaven van Bologna. De tankwagen explodeerde waarna een enorme vuurbal de lucht in vloog. Door het ongeluk raakten ongeveer 55 mensen gewond.