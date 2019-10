Italië verklaart 13 landen van herkomst veilig

De Italiaanse regering heeft dertien landen in Afrika en Oost-Europa tot veilige landen van herkomst verklaard. Doel hiervan is de uitzetting van burgers uit deze landen te vergemakkelijken. Dat hebben minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio en minister van Justitie Alfredo Bonafede vrijdag in Rome bekendgemaakt.

Het gaat om Algerije, Marokko, Tunesië, Albanië, Bosnië, Kaapverdië, Ghana, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro, Senegal, Servië en Oekraïne. Ongeveer een derde van de migranten die in Italië aankomen, komt hiervandaan. De omgekeerde bewijslast geldt nu voor hen, legt Bonafede uit. Zij krijgen geen recht op bescherming en moeten het land verlaten, tenzij zij kunnen aantonen dat zij in hun eigen land gevaar lopen.