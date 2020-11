Italië verbiedt oudejaarsavond buiten te vieren

Italianen zullen Nieuwjaar binnenshuis moeten vieren. De minister van Regionale Zaken Fransesco Boccia zei maandag dat hij geen uitzonderingen op de avondklokregels voor 31 december toestaat.

„Als we besluiten dat mensen niet langer buiten mogen zijn na een bepaald uur, dan gaan we naar huis, ongeacht wat we moeten doen”, zei minister Boccia tegen de publieke omroep RAI. „Zijn er nieuwjaarsfeesten? We vieren het thuis”, voegde hij eraan toe.

De regering van premier Giuseppe Conte staat deze week voor een moeilijke beslissing over de mate waarin de coronamaatregelen voorafgaand aan de kerstvakantie kunnen worden versoepeld.

Boccia zei naar verluidt tegen collegaministers „over mijn lijk” toen de mogelijkheid werd besproken om de huidige avondklok van 22.00 uur uit te stellen tot een later uur. „Ja, dat is wat ik denk”, zei hij op RAI.

De regering zou uiterlijk donderdag met nieuwe coronamaatregelen komen, wanneer de huidige aflopen. Dinsdag zou de kwestie worden besproken met regionale presidenten.

Het hoofd van de regio Ligurië, Giovanni Toti, riep op tot een kerst met „een beetje meer vrijheid voor de economie en gezelligheid” in gebieden met lage besmettingspercentages.

Hij stelde voor om restaurants ’s avonds te laten openen (ze moeten momenteel om 18.00 uur sluiten) en mensen de middernachtmis te laten bijwonen op kerstavond.

Andere controversiële kwesties zijn het versoepelen van een reisverbod tussen regio’s om mensen bij familieleden te laten komen voor de festiviteiten, en het toestaan van skivakanties.