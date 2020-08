Italië sluit discotheken wegens stijging aantal coronagevallen

Italië heeft zondag alle discotheken voor drie weken gesloten en stelt het dragen van mondkapjes in de nachtelijke uren verplicht in openbare ruimtes. Het land neemt de nieuwe maatregelen omdat het te maken heeft met een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus, vooral onder jonge feestgangers.

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza ondertekende een decreet dat van kracht wordt op maandag, waarbij het dragen van een mondkapje van 18.00 uur tot 06.00 uur verplicht wordt gesteld in openbare ruimtes waar „groepsvorming” plaatsvindt. Het nieuwe decreet voorziet ook in sluiting van openluchtdisco’s en nachtclubs.

De nieuwe maatregel, die loopt tot en met 7 september, komt na onenigheid tussen de regering en de regio’s over de uitgaanssector, die volgens de vakbond SILB van nachtclubexploitanten bijna 50.000 mensen tewerkstelt in 3000 clubs in het hele land.

De beslissing valt samen met het ‘Ferragosto’-weekend, een belangrijke feestdag waarop de meeste Italianen naar het strand gaan.

Sommige regio’s, zoals Calabrië in het zuiden, hadden al opdracht gegeven alle dansgelegenheden te sluiten, terwijl andere, zoals in Sardinië, ze open hebben gehouden.

Italië, het eerste land dat werd getroffen door de coronaviruscrisis in Europa, telt bijna 254.000 gevallen van Covid-19 en meer dan 35.000 sterfgevallen als gevolg van het virus.