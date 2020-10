„Italië scherpt coronabeleid verder aan en verbiedt feesten”

Een vrouw met een gezichtsmasker duwt een kinderwagen in Turijn, Italië. De Italiaanse regering nam maatregelen om de sterke stijging van het aantal Covid-19-zaken aan te pakken, waardoor het dragen van gezichtsmaskers verplicht werd in buitenruimten in het hele land, bovenop alle binnenruimten behalve huizen. beeld AFP, MARCO BERTORELLO