Italië rolt maffianetwerk voor fraude met miljoenen EU-geld

De Italiaanse politie heeft een misdaadorganisatie opgerold die voor meer dan honderd miljoen euro fraude met overheidsaanbestedingen pleegde. Bij die fraude werd ook geld uit Europese subsidies verduisterd. Er zijn 14 mensen opgepakt.

Onder de 63 mensen die doelwit waren van de politieoperatie, zijn elf overheidsfunctionarissen. Zij zouden behoren tot de ’Ndrangheta, de maffia in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De ambtenaren worden behalve van aanbestedingsfraude ook verdacht van machtsmisbruik en het aannemen van steekpenningen.

„Het doel van de criminele organisatie was om controle te krijgen over de aanbestedingsapparaten van de regionale overheden”, aldus de politieverklaring. De politie legde beslag op eigendommen van 45 verdachten en 36 bedrijven, waarvan ook enkele uit Rome en de regio Toscane.

De organisatie wist via meerdere bedrijven met hulp van de maffia zeker 22 aanbestedingen in de wacht te slepen. Zeven van die aanbestedingen betroffen projecten met EU-geld. Daarmee was in totaal 42 miljoen euro gemoeid. Er werd onder meer gefraudeerd met leveringen aan overheden. Zo werd asfalt en beton van een lagere kwaliteit geleverd dan waarvoor was betaald.