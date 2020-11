Italië registreert recordaantal dagelijkse coronabesmettingen

Italië heeft de afgelopen 24 uur 34.505 besmettingen met het coronavirus geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om het hoogste dagelijkse besmettingen ooit in het Zuid-Europese land. Woensdag noteerde Italië nog 30.550 infecties.

In het afgelopen etmaal zijn 445 mensen overleden aan Covid-19, tegenover 352 een dag eerder. Het is voor het eerst sinds 2 mei dat het aantal coronadoden boven de 400 komt.

In totaal zijn in Italië 40.192 mensen bezweken aan Covid-19. Het land staat wereldwijd op de zesde plaats wat betreft het aantal sterfgevallen door de ziekte.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Italië zo’n 824.879 coronavirusinfecties geregistreerd. De noordelijke regio Lombardije blijft het zwaarst getroffen en meldde donderdag 8822 nieuwe gevallen tegen 7758 op woensdag. Het zuidelijke gebied van Campanië was het op één na zwaarst getroffen gebied, met 3888 nieuwe gevallen.

Om de virusgolf onder controle te krijgen, is in het land vanaf vrijdag een avondklok van kracht. Ook heeft de regering in Rome een gedeeltelijke lockdown ingevoerd voor verschillende regio’s.