Italië pakt terreurcel die Anis Amri hielp

De Italiaanse politie heeft een terreurcel opgerold die in contact stond met de pleger van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, Anis Amri. In Rome en het nabijgelegen Latina arresteerde de politie vijf verdachten.

Amri reed op 19 december 2016 met een gestolen vrachtwagen de drukbezochte kerstmarkt op waardoor twaalf mensen omkwamen. De terrorist werd enkele dagen later bij Milaan op de vlucht doodgeschoten door de Italiaanse politie.

De gearresteerde leden van de terreurcel in Italië zijn allen van oorsprong Tunesisch, net als Amri. Een van de verdachten zou documenten hebben verschaft waarmee Amri naar Duitsland kon reizen.