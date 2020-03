Italië overweegt nieuwe quarantainezone rond de stad Bergamo

Italië overweegt een nieuwe quarantainezone op te zetten rond de noordelijke stad Bergamo, gezien het grote aantal coronavirusgevallen in dat gebied. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut dinsdag.

De Italiaanse regering stelde op 22 februari al twee van dergelijke rode zones in; één gericht op tien steden in de regio Lombardije en een andere, kleinere in de aangrenzende regio Veneto. Sindsdien zijn er steeds meer gevallen van corona bijgekomen in de buurt van Bergamo, ten noordoosten van Milaan.

„We bekijken de mogelijkheid om een maatregel als deze te nemen,” zei Silvio Brusaferro van het instituut, nadat hem werd gevraagd of er een nieuwe rode zone zou kunnen worden gecreëerd. Zo’n zone sluit het gebied geheel af van de buitenwereld.

Het aantal doden door het coronavirus in Italië steeg dinsdag tot 79.