Italië ontstemd over Franse interventie Libië

Een Frans diplomatiek initiatief gericht op het oplossen van de langlopende crisis in Libië heeft de woede van Italië gewekt. Dat ziet het als opnieuw een voorbeeld van de pas verkozen president Emmanuel Macron om de neus op te halen voor Rome.

Frankrijk bevestigde eerder dat er dinsdag in Parijs gesprekken zijn tussen tussen Fayez al-Serraj, hoofd van de internationaal erkende regering van Libië in Tripoli, en Khalifa Haftar, een machtige militaire commandant in het verdeelde land.

Italië had eerder al het voortouw genomen in pogingen vrede te brengen in zijn voormalige Noord-Afrikaanse kolonie. „Macron wil veel meer betrokken zijn in Libië. Dat is goed, maar hij heeft ons weggezet. We werden niet geraadpleegd”, zei een diplomaat in het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die niet genoemd wilde worden vanwege de gevoeligheid van de kwestie.

Politici van de oppositie beschuldigen de regering van premier Paolo Gentiloni ervan de Fransen in staat te stellen Italië buitenspel te zetten als het gaat om de Libische diplomatie. Sinds de val van Muammar al-Kadaffi in 2011 heerst er in het olierijke land een burgeroorlog.