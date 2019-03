Italië ontruimt omstreden vluchtelingenkamp

De Italiaanse autoriteiten zijn woensdag begonnen met het ontruimen van een omstreden vluchtelingenkamp in het zuiden van het land. Ongeveer 600 veiligheidsmensen en hulpverleners halen zo’n 900 mensen uit het kamp in San Ferdinando in de regio Calabrië.

In het kamp wonen al jaren honderden vooral illegale migranten. Hulporganisaties klagen al lange tijds over de slechte omstandigheden in de opvang. Er is geen stromend water en elektriciteit. In de afgelopen veertien maanden kwamen door branden in tenten drie mensen om het leven. De migranten helpen bij de oogst van fruit in het gebied die door de Calabrische maffia wordt gecontroleerd.

Artsen zonder Grenzen heeft de ontruiming bekritiseerd omdat de migranten niet is verteld waar zij naar toe worden gebracht.