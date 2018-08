Italië neemt mogelijk weer afscheid van vaccinatieplicht

Kinderen in Italië die niet zijn ingeënt, mogen toch beginnen aan het volgende schooljaar. Dat is het gevolg van de opschorting van de wet op de verplichte inenting. Een meerderheid van het Italiaanse parlement streeft naar een algehele afschaffing van de verplichting.

De wet op de verplichte inenting is nog maar net ingevoerd. De Italiaanse regering onder leiding van Paolo Gentiloni nam in mei vorig jaar een decreet aan waarbij de vaccinatie verplicht werd gesteld voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot zestien jaar.

Het decreet werd in juli 2017 omgezet in een wet. De opstellers van de wet hadden wat water bij de wijn gedaan door onder meer het aantal verplichte vaccinaties terug te brengen van twaalf naar tien en de strafmaat voor ouders te verminderen.

Het decreet en de wet zijn een reactie op de sterke afname van de vaccinatiedekking in Italië. Het inentingspercentage is de laatste jaren gedaald tot onder de 80 procent van de bevolking, ruim onder de norm van 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanhoudt. Het aantal sterfgevallen van kinderen als gevolg van infectieziekten is toegenomen.

De weerstand tegen de verplichte inenting is groot. De beweging No Vax laat geregeld van zich horen met onder meer manifestaties. Deels is het protest gebaseerd op verontwaardiging over het negeren van de ouderlijke macht. Anderen wijzen op de risico’s van vaccinatie. In het debat ontbreken religieuze motieven.

Uit een enquête blijkt dat slechts 8 procent van de bevolking tegen vaccineren is. Maar 44 procent van de Italianen vindt dat de keus voor inenting een persoonlijke beslissing moet zijn die niet mag worden opgelegd.

Ook enkele politieke partijen zijn tegen de verplichting, vooral Lega en de Vijfsterrenbeweging. „De minister van Gezondheid heeft ervoor gekozen om de bevolking te dwingen en haar als een massa te beschouwen, en niet als individu. Deze wet heeft het land verscheurd”, zei een parlementariër van de Vijfsterrenbeweging vorig jaar na de stemming.

De vaccinatie was een belangrijk onderwerp in de aanloop naar de verkiezingen van maart. De kwestie heeft Lega en de Vijfsterrenbeweging zeker geholpen. Zaten beide partijen vorig jaar nog in de oppositie en hadden ze getalsmatig niets in de melk te brokkelen, sinds een paar maanden regeren ze met een ruime meerderheid in het parlement. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de wet eind vorige week werd opgeschort.

De vermoedelijke volgende stap is afschaffing van de verplichting.

