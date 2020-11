Italië neemt maatregelen tegen nertsenboerderijen

Italië heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor gevallen van coronabesmettingen op nertsenfokkerijen. Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza ondertekende een verordening die het mogelijk maakt om tot februari 2021 de activiteiten van fokkerijen in heel Italië te staken, zei het ministerie maandag.

Ook kunnen de verantwoordelijke autoriteiten een boerderij met zijn voertuigen en uitrusting in beslag nemen als er een vermoeden van corona is. Mocht een coronabesmetting bij de nertsen worden bevestigd, dan kunnen de dieren op de boerderij worden geruimd.

Hoewel er in Italië minder nertsenfokkerijen zijn dan in andere Europese landen, volgt het land „het principe van maximale voorzichtigheid”, zo luidde de mededeling. Sinds het begin van de pandemie zijn in Italië bijna 50.000 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. In totaal zijn er tot nu toe iets meer dan 1,4 miljoen coronabesmettingen geregistreerd.

De nerts is ook in andere landen in beeld. In Frankrijk kwamen volgens een bericht op zondag voor het eerst coronabesmettingen voor bij dieren op een nertsenboerderij.

De Deense regering maakte eerder deze maand bekend dat ze alle nertsen in het land zo snel mogelijk willen ruimen. Het coronavirus had zich gemuteerd bij de dieren en zich verspreid naar mensen. Het ging over miljoenen dieren. Denemarken is wereldleider in de productie van nertsbont.

In Nederland is het coronavirus al op zeventig nertsenhouderijen aangetroffen. De dieren daar zijn afgemaakt.