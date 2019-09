Italië neemt Duits migrantenschip in beslag

De Italiaanse politie heeft maandag het Duitse migrantenschip Eleonore in beslag genomen. De boot, die zo’n honderd vluchtelingen aan boord had, lag al meer dan een week op zee bij Pozzallo (Sicilië). De opvarenden worden van boord gehaald, meldt een politiewoordvoerder.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini waarschuwde eerder al dat het schip, dat wordt geëxploiteerd door de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline, niet welkom was in Italiaanse wateren. Salvini deed dat al vaker bij andere migrantenschepen en hanteert een hard beleid tegen migranten.

De kapitein van het schip, Claus-Peter Reisch, sprak op Twitter over een levensbedreigende situatie aan boord van de Eleonore vanwege extreme weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er nu met de opvarenden gaat gebeuren. De migranten werden voor de kust van Libië opgepikt van een schip dat zinkende was.