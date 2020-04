Italië meldt laagste aantal nieuwe coronadoden sinds half maart

In Italië zijn de afgelopen 24 uur 260 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 14 maart, toen Italië nog 175 doden meldde, volgens uit officiële cijfers.

Sinds 14 maart telde het Zuid-Europese land meer dan 300 doden per dag, met uitschieters naar bijna duizend. In totaal zijn in Italië 26.644 mensen door het longvirus overleden.

Italië is hard getroffen door de coronapandemie. Sinds 10 maart zijn er strikte beperkingen van kracht. Op 5 maart sloot de regering scholen, universiteiten en kinderdagverblijven. In september gaan die weer open, kondigde premier Giuseppe Conte zondag aan.