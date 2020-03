Italië meldt bijna 800 doden in één dag

In Italië zijn sinds vrijdag bijna 800 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus in het land.

Het totale aantal doden steeg met 793 tot 4825, zeiden de autoriteiten zaterdag in Rome.

Het aantal besmettingen in Italië is toegenomen van 47.021 tot 53.578, een stijging van 13,9 procent, aldus de Civiele Bescherming.

De zwaarst getroffen regio Lombardije bevindt zich nog steeds in een kritieke situatie, met 3095 doden en 25.515 mensen die zijn besmet.

Van degenen in heel Italië die oorspronkelijk besmet waren, zijn er op zaterdag 6072 volledig hersteld, vergeleken met 5129 de dag ervoor. Er liggen 2857 mensen op de intensive care tegen eerder 2655.

Donderdag haalde Italië China in als het land met de meeste doden door het zeer besmettelijke virus.