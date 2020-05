Italië heeft dinsdag 78 nieuwe doden door het coronavirus gemeld. Het aantal nieuwe besmettingen steeg met 397.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld met 230.555 besmettingen en 32.955 doden. Alleen in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk zijn meer doden door het virus vastgesteld.

Nog 521 mensen liggen op de intensive care vanwege Covid-19. Het aantal herstelde mensen is opgelopen tot 144.658.