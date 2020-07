Italië legt schip van Sea-Watch aan de ketting

De Italiaanse kustwacht heeft in Sicilië een schip aan de ketting gelegd dat door de Duitse hulporganisatie Sea-Watch wordt ingezet om migranten vooral bij de Afrikaanse kust uit zee te redden. Het schip, de Sea-Watch-3, vertoonde bij een inspectie woensdagavond technische gebreken, aldus de Italiaanse autoriteiten. Volgens de kustwacht moet het schip voordat het mag uitvaren eerst in orde worden gemaakt, want anders lopen straks opvarenden gevaar.

De boot van Sea-Watch voer eind juni nog met tweehonderd uit de Middellandse Zee opgepikte migranten naar Sicilië. Die zijn op een Italiaanse veerboot voor de kust in quarantaine onderbracht, omdat Italië ze vanwege het coronavirus nog niet aan land wil nemen. Van de voornamelijk Afrikaanse migranten bleken er 28 besmet. Rome verbood in april vanwege het virus reddingsschepen van organisaties als Sea-Watch aan te meren tot 31 juli.

De Sea-Watch-3 kwam een jaar geleden groot in het nieuws, omdat het ondanks een verbod van de Italiaanse regering toch een Siciliaanse haven binnenliep. Het incident leidde tot veel juridisch gesteggel.

Het schip voer aanvankelijk onder Nederlandse vlag, maar dat veranderde in december. Het ging toen verder onder Duitse vlag omdat „Nederland migratiebeheersing belangrijker vindt dan mensen redden op zee”, aldus Sea-Watch. De Duitse reddingsorganisatie zei er onvoldoende vertrouwen in te hebben dat Nederland haar verantwoordelijkheden voor het schip serieus neemt. Ook stelde de organisatie dat Nederland herhaaldelijk niet thuis had gegeven toen een beroep werd gedaan op ons land na een reddingsoperatie.