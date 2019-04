Italië laat vluchtelingen evacueren uit Libië

Italië heeft volgens de Verenigde Naties als eerste vluchtelingen laten evacueren uit Libië sinds het uitbreken van nieuwe gevechten in het Noord-Afrikaanse land. Maandag kwamen 146 personen per vliegtuig aan op een militaire luchthaven in de buurt van Rome. VN-commissaris Filippo Grandi zei dat het „van het grootste belang is dat nu ook andere landen zo’n genereus gebaar maken”.

De Italiaanse autoriteiten coördineerden het weghalen van mensen uit oorlogsgebied met het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de migranten waren 46 kinderen die waren gescheiden van hun ouders of familie. Volgens de media komen ze uit Ethiopië, Eritrea, Somalië, Soedan en Syrië.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR lopen meer dan 3300 mensen die onder erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen verblijven acuut gevaar in Libië.