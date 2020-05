Italië laat reizen van en naar buitenland vanaf 3 juni weer toe

Italië gaat vanaf 3 juni reizen van en naar het buitenland weer toestaan. Dat heeft de regering zaterdag bepaald. Ook mogen Italianen vanaf diezelfde datum weer door heel het land reizen.

Italië was het eerste land dat op nationaal niveau beperkingen instelde vanwege het coronavirus. Sinds 10 maart is er een lockdown van kracht.

Premier Antonio Conte is de maatregelen sinds begin mei echter voorzichtig weer aan het versoepelen. Vanaf maandag mogen de meeste winkels en andere ondernemingen in Italië weer open. Hetzelfde geldt ook onder voorwaarden voor musea, bibliotheken en kerken. Sinds het begin van deze maand kunnen de Italianen de deur weer uit voor een bezoek aan naasten of om te sporten.

In het land zijn ruim 223.000 besmettingen van het coronavirus bekend en stierven meer dan 31.000 mensen aan de longziekte. Qua dodental is Italië na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het zwaarst getroffen land ter wereld.