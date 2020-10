Italië komt met meer gerichte maatregelen tegen coronavirus

De Italiaanse premier Guiseppe Conte heeft zondag een nieuwe reeks maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in zijn land tegen te gaan. Conte zei dat de maatregelen nodig zijn „om een nieuwe lockdown te voorkomen”. Hij benadrukte wel dat zijn regering de verspreiding kan afremmen en de economie kan beschermen met deze meer gerichte maatregelen.

De premier ondertekende zondagavond een nieuw decreet waarin hij burgemeesters aanspoort om pleinen en straten om 21.00 uur te sluiten om bijeenkomsten van mensen tegen te gaan. Ook legt hij een maximum op van zes mensen per tafel in restaurants die om middernacht moeten sluiten. Vanaf 18.00 uur mogen restaurants alleen zittende klanten bedienen. Amateur- en schoolcompetities voor contactsporten worden verboden.

Gokwinkels moeten om 21.00 uur sluiten en lokale markten gaan dicht. De regering overweegt sportscholen en zwembaden ook op slot te draaien en neemt daar later deze week een besluit over. In enkele zwaar getroffen regio’s, zoals rond Napels, gelden al strengere maatregelen. Daar zijn scholen voor twee weken gesloten.

„We moeten handelen en alle maatregelen nemen die nodig zijn om een nieuwe algemene lockdown te voorkomen,” zei Conte op televisie. „Het land kan zich geen nieuwe tegenslag veroorloven die de hele economie in gevaar kan brengen.”

Conte staat onder druk van coalitiepartners, regionale leiders en medische adviseurs om actie te ondernemen na het stijgende aantal dagelijkse infecties in de afgelopen weken, zij het in een langzamer tempo dan in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen 24 uur registreerde het land 11.705 nieuwe besmettingen, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag noteerde het land nog een stijging van 10.925 gevallen.

Het aantal doden door Covid-19 stond zondag op 69 tegenover 47 op zaterdag. In maart en april waren er op het hoogtepunt van de pandemie dagen met meer dan 900 doden.