Italië kan niet zonder kerk, kapper en... koffie

Kerkdiensten, je haar laten knippen en koffiedrinken. Afgaande op politieberichten zijn dat de activiteiten die Italianen het meest missen tijdens de quarantaine. De afgelopen maanden zijn nogal wat priesters, kappers en koffietappers beboet.

Die verplichte zelfopsluiting in Italië wordt stap voor stap opgeheven, zo maakte de Italiaanse ministerraad donderdag bekend. Maandag mogen een aantal grote en middelgrote ondernemingen weer hun productie opstarten. Vanaf 4 mei gaan de winkels en de horeca open, met in achtneming van een bepaalde veiligheidsafstand en van een reeks sanitaire maatregelen. Kappers mogen waarschijnlijk vanaf 11 mei weer aan de slag. Winkelcentra en scholen blijven nog dicht. Het is onbekend wanneer er weer kerkdiensten kunnen worden gehouden.

Het geduld van de bevolking is twee maanden lang op de proef gesteld. Niet iedereen heeft zich aan de strenge regels gehouden om binnen te blijven en geen samenkomsten te organiseren. Zo is op een video op internet te zien dat Lino Viola, een priester in Soncino in Lombardije, een dienst leidt. Totdat hij wordt onderbroken door een politieagent die hem beveelt te stoppen. De priester weigert en gaat verder met de dienst. Na afloop krijgt Viola een boete van 680 euro. De overige aanwezigen komen er met 280 euro van af.

Viola ontkent dat hij een ‘clandestiene’ kerkdienst heeft gehouden. „We waren met 13 mensen, inclusief mijzelf. Iedereen zat op vier meter afstand van elkaar en droeg een mondmasker. Toen ik mij vooraf aan de dienst aan het omkleden was, kwam plots een familie van zes personen binnen. Ze hadden een familielid door het coronavirus verloren. Ik kon ze toch niet de kerk uitzetten?” zei de priester later.

Viola kreeg bijval van hogerhand. „Het principe geldt dat geen enkele autoriteit een mis mag onderbreken. Als een celebrant zich schuldig maakt aan overtreding moet hij later worden opgepakt, niet tijdens de mis,” reageerde kardinaal Angelo Becciu. De kardinaal is een naaste medewerker van paus Franciscus.

Toch was de bisschop van Cremona, de baas van Viola, er niet gelukkig mee. Het gaat in tegen de overheidsregels die nu samenkomsten verbieden, reageerde hij. De Italiaanse Bisschoppenconferentie heeft bovendien een stop gezet op openbare kerkdiensten.

Toch is Lino Viola niet de enige priester die doorgaat met kerkdiensten. Zo zijn er de afgelopen weken illegale missen gehouden in tenminste vier andere plaatsen, zo blijkt uit politiemeldingen. Telkens moest de priester de kerkdienst afblazen. In Filadelfia in Calabrië verdedigde de dienstdoende priester zich door te zeggen dat er drie extra personen tijdens de dienst de kerk waren binnengekomen, omdat hij zou zijn vergeten de deur te sluiten. „Ik ben een priester, toch geen politieagent?,” zei hij tegen de krant Il Fatto Quotidiano.

Het zijn niet alleen geestelijken die al dan niet moedwillig de wet breken. In Catania stuitten politieagenten vorige week op een clandestiene kapperszaak. Daar werd juist een klant geholpen. In Chieti (Midden-Italië) werd een kapper door de carabinieri op heterdaad betrapt toen hij uit de woning van een klant kwam. Ontkennen had geen zin want de man had zijn schaar –met daaraan nog haren– bij zich.

Sommige bars die ook een vergunning hebben om sigaretten te verkopen (een uitzondering op de coronarestricties), konden de verleiding niet weerstaan om ook koffie te schenken. Bij Lecce trof de politie koffie aan onder de toonbank. Verder stond daar nog een koffiezetapparaat te walmen. In Pescara kreeg de politie argwaan toen ze ’s nachts licht onder het rolluik van een bar zagen. Eenmaal binnen, zagen ze dat nachtwakers van koffie en broodjes zaten te genieten.