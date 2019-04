Italië: interventie in Libië geen oplossing

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft gezegd dat een buitenlandse militaire interventie in Libië het jongste conflict in de voormalige Italiaanse kolonie niet zou oplossen. Bovendien waarschuwde hij er voor dat dit een vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee zou kunnen veroorzaken.

De in het oosten gelegerde strijdkrachten onder leiding van krijgsheer Khalifa Haftar maken vorderingen in hun poging om de hoofdstad Tripoli in te nemen, maar troepen die trouw zijn aan de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj hebben hen tot nu toe op afstand gehouden.

„Een militaire optie kan geen oplossing zijn”, zei Conte in een zaterdag gepubliceerd interview met de krant Il Fatto Quotidiano.

Hij zei dat er gesprekken met alle partijen moeten worden gevoerd om de gevechten, die ten minste 4500 inwoners van Tripoli uit hun huizen hebben verdreven, een halt toe te roepen.

Italië, dat een grote speler is in de oliesector in het onrustige Noord-Afrikaanse land, steunt de regering van Al-Sarraj.

Conte zei dat bij een mogelijke militaire interventie veel Libiërs over de Middellandse Zee naar Zuid-Europa kunnen vluchten. Op dit moment wordt Libië vooral gebruikt als doorvoerplaats voor migranten uit de landen ten zuiden van de Sahara. „Er is een ernstig risico dat de humanitaire crisis zich uitbreidt”, zei hij.

De huidige Italiaanse regering heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de NAVO-interventie van 2011, waarbij de voormalige Libische dictator Muammar Kaddafi werd verdreven. Volgens de Italianen leidde dit tot onveiligheid en chaos in het Noord-Afrikaanse land.