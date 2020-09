Italië houdt corona dit keer onder controle

Italië is momenteel aanzienlijk minder hard getroffen door het coronavirus dan buurlanden Frankrijk en Spanje. Hoe kan dat?

Frankrijk telde donderdag 16.000 nieuwe gevallen van het coronavirus en Spanje kwam uit op zo’n 11.000. De laatste twee weken zijn Spanje en Frankrijk rode lantaarndrager met respectievelijk 320 en 204 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners.

Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). In Nederland is de situatie beter, maar het houdt niet over met 132 gevallen per 100.000 inwoners. Italië doet het ronduit beter met ruim 1700 nieuwe gevallen op donderdag en 34 nieuwe zieken per 100.000 inwoners over de laatste twee weken. Op donderdag lagen er in het land 246 Covid-19-patiënten op de incentive care.

In april verbleven tien keer meer patiënten op die afdeling. Italië was toen zwaar getroffen. Het dodental steeg in drie maanden tijd tot boven de 30.000. „Er is een op feiten gebaseerde reden waarom we nu veel beter af zijn dan andere landen,” zei Nino Cartabellotta, directeur van een stichting voor de promotie van wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde, op de radio. „Italië heeft een eerdere, strengere en langerdurende lockdown ingevoerd.”

Vrijheidszin

De Italiaanse quarantaine was inderdaad zeer strikt en ging samen met strenge handhaving door de autoriteiten. Tijdens de lockdown werden in totaal 450.000 boetes opgelegd aan personen die zich er niet aan hielden. Na twee maanden ging het land weer open, maar zeer geleidelijk. Ook Spanje had een strenge lockdown ingevoerd, maar gooide het land eind juni al weer bijna geheel open. Italië niet.

Neem de scholen. Die gingen in Frankrijk in mei al open, in Spanje begin september; in Italië nog een paar weken later. In voetbalstadions mogen sinds twee weken weer toeschouwers komen, maar niet meer dan 1000, die bovendien verspreid moeten zitten. Er is streng toezicht.

Sergio Mattarella, de Italiaanse staatspresident, verklaarde donderdag dat „Italianen van vrijheid houden, maar dat ernst ons ook na aan het hart ligt.” Dat was zijn reactie op de uitspraak van de Britse premier Boris Johnson een dag eerder. In het Britse parlement had hij gezegd dat het Verenigd Koninkrijk meer Covid-19-gevallen heeft dan landen als Italië, omdat het gevoel van vrijheid in het Verenigd Koninkrijk wijder verbreid zou zijn.

Over de serieusheid van de gemiddelde Italiaan bestaat enige verbazing. Het wijdverbreide beeld is dat Italianen een individualistisch volk vormen, dat zich weinig gelegen laat liggen aan regels. In werkelijkheid hebben Italianen getoond dat zij overheidsmaatregelen in het algemeen serieus nemen.

Er bestaat bovendien weinig gesteggel en discussie over het coronabeleid. De plicht om in gesloten openbare ruimten een gezichtsmasker te dragen is algemeen geaccepteerd. In het openbaar vervoer is het niet mogelijk om zonder te reizen. Ook in winkels wordt er aan de plicht gehouden. Mensen spreken elkaar bovendien aan op de maatregelen rond corona.

Ganzenbord

„De cijfers van nu zijn niet te vergelijken met die van maart en april, omdat we met de lockdown eigenlijk weer ”terug bij af” zijn, zoals bij het ganzenborden,” zegt Cartabellotta.

Toch waarschuwt hij de Italianen alert te blijven. „De cijfers van ziekenhuisopnames en intensive care gaan hoe dan ook omhoog.”