Italië herdenkt aardbeving bij Amatrice

Italië herdenkt donderdag de aardbevingscatastrofe rond de plaats Amatrice van een jaar geleden. In de Midden-Italiaanse regio kwamen op 24 augustus 2016 299 mensen om het leven.

Veel plaatsen in het bergachtige gebied zijn nog ruïnes. De Italianen willen de slachtoffers herdenken met een fakkeltocht in de nacht en een mis in de ochtend. De aardbeving met een kracht van 6.0 gebeurde om 3.36 uur. De meeste mensen stierven in Amatrice zelf. Voor iedere dode zal in de nacht een klokslag klinken.

Na de aardschok volgde een serie na-bevingen die het gebied verder verwoestte. Dat een groot deel van Italië gevoelig is voor aardbevingen bleek deze week nog eens. Op het eiland Ischia bij Napels richtte een beving maandag grote schade aan. Twee mensen kwamen om het leven.