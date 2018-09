Italië gaat de koopzondag inperken

Als het aan de Italiaanse regering ligt, gaat de koopzondag op de helling. Het onbeperkt open zijn van winkels zou Italiaanse families ruïneren. „De zondagssluiting is een geschenk van God,” zegt een aartsbisschop.

De Italiaanse regering wil dat 12 miljoen Italianen hoogstens nog een paar keer per jaar op zondag inkopen doen. „Binnen een jaar gaan we een wet goedkeuren die een halt toeroept aan de zondagsopening van winkelcentra. Ongelimiteerde openingstijden vernietigen Italiaanse gezinnen”, zei Luigi Di Maio, vicepremier van Italië, zondag in Bari.

Volgens Claudio Gradara, de voorzitter van het verband van supermarkten, winkelen gemiddeld 12 miljoen Italianen op zondag. „Op de zaterdag na halen we de meeste omzet op zondag. Als de zondag uitvalt, bestaat het gevaar dat 40.000 mensen hun baan kwijtraken.” De vereniging van franchiseondernemers zegt in dagblad Il Messaggero dat er niet minder dan 400.000 banen op de tocht staan.

Beide regeringspartijen willen de openingsuren beperken, waardoor de kans toeneemt dat de wet wordt aangenomen. De Vijfsterrenbeweging van Di Maio neemt het op voor kwetsbare werknemers, tijdelijke en deeltijdwerkers die in het tijdperk van de liberalisering tussen wal en schip belanden. Lega springt in de bres voor de kleine ondernemer. De partij vindt dat de middenstand nauwelijks middelen heeft om op zondag open te zijn.

In de parlementaire commissie die over productieve activiteiten gaat, worden vanaf donderdag vijf voorstellen besproken, waaronder twee van de regeringspartijen. De Vijfsterrenbeweging streeft naar maximaal twaalf koopzondagen, Lega wil winkels toestaan om vier zondagen per jaar open te zijn plus alle zondagen in december.

De Italianen zijn sterk verdeeld over het voorstel. Volgens een internetpoll van ‘oppositiekrant’ La Repubblica is 49 procent van de lezers tegen inperking van de zondagsopening.

„Een geschenk van God”, zo reageerde aartsbisschop Giancarlo Maria Bregantini op het voorstel. In de Italiaanse bisschoppenconferentie houdt hij zich bezig met arbeidsverhoudingen.

Pierluigi Battista van de krant Corriere della Sera meent dat de tegenstand tegen vrije winkelsluiting „een samensmelting is van religieuze motieven, anticonsumentistische fobieën, superstrenge vakbonden en de verheerlijking van het ‘kleine’ tegen het grootbedrijf.”

Internetbedrijven

Il Giornale, het dagblad van de familie Berlusconi, vindt dat Di Maio helemaal niet de ‘kleine man’ wil redden, maar de grote jongens van internet, omdat internetbedrijven op zondag niet dichtgaan. De regering zou trouwens studeren op het plan om ook internetwinkels op zondag aan banden te leggen, maar het is een groot vraagteken hoe dat in zijn werk zou gaan.

De 25-jarige Aliona Costantini, verkoopster in een lingeriewinkel, zegt in La Repubblica blij te zijn als ze zondags niet meer hoeft te werken. „Ik voel me op zondag weleens als in de gevangenis. Ik kan mijn vrienden niet meer zien en ik zou graag een normale dag samen met mijn ouders doorbrengen, zoals iedereen.”