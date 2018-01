Italië en Libië samen tegen mensenhandel

De Italiaanse regering breidt haar samenwerking met de Libische autoriteiten in de strijd tegen mensenhandel verder uit. Vrijdag kwamen op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome vertegenwoordigers van beide landen bijeen. Onder hen waren de Italiaanse minister Marco Minniti en vertegenwoordigers van geheime diensten.

Volgens de Italiaanse politie is afgesproken dat de deelnemers geregeld in Italië of Libië bijeenkomen om meer informatie uit te wisselen. Doel is meer rechtsorde en eerbiediging van de mensenrechten te krijgen in het door een burgeroorlog getroffen Libië.

Sinds de val van heerser Muammar al-Kaddafi in 2011 is er chaos in het Noord-Afrikaanse land. De mensenrechtensituatie is dramatisch. Honderdduizenden migranten zitten vast in de slechtste omstandigheden. Ze hopen op een overtocht over zee naar Europa, hoewel vele mensen schipbreuk lijden en verdrinken. De regering in Rome probeert al maanden de instroom tegen te gaan.