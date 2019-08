Italië dirigeert migrantenschip naar Sicilië

Een Italiaanse aanklager heeft beslag gelegd op het vluchtelingenschip Open Arms. Het vaartuig is richting Sicilië gedirigeerd, alwaar de ongeveer tachtig opvarenden naar verwachting dinsdagavond van boord zullen gaan. Volgens een bron bij de Italiaanse justitie is dit besloten vanwege de „moeilijke omstandigheden” aan boord.

De opvarenden zitten al een kleine drie weken op het schip. De afgelopen dagen lag het voor anker nabij Lampedusa, maar Italië weigerde de migranten toe te laten.

Het leek erop dat de vluchtelingen naar Spanje zouden worden overgebracht. Dat land had beloofd zich te ontfermen over de mensen en ze met een Spaans schip te vervoeren naar haven van Palma de Mallorca”, zei de Spaanse regering in een verklaring. Dat moest een einde maken aan de impasse rond het schip dat na negentien dagen op zee bij het Italiaanse eiland Lampedusa is gestrand.