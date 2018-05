Italië dicht bij akkoord over nieuwe coalitie

De Vijfsterrenbeweging (M5S) en de Lega in Italië zijn dicht bij een akkoord over de vorming van een coalitieregering. Later maandag gaan de leiders van de partijen kort na elkaar met president Sergio Mattarella praten om uitleg te geven over het beleid dat ze willen uitvoeren.

Leider Luigi Di Maio van de protestpartij M5S wordt om half vijf bij Mattarella verwacht. Voorman Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega gaat om 18.00 uur met de president praten. Mattarella heeft het laatste woord over de benoeming van de nieuwe premier. Het is niet bekend welke kandidaat de Lega en M5S op het oog hebben voor het premierschap.

De gesprekken tussen M5S en de Lega kwamen eerder niet van de grond door onenigheid over de rol die Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi zou moeten spelen. Zijn partij is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wilde laten vallen. M5S weigerde echter met de door schandalen geplaagde Berlusconi in zee te gaan. Eind vorige week liet Berlusconi weten dat hij de vorming van een regering met alleen M5S en de Lega niet in de weg zou staan.