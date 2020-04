Italië bang dat discipline afneemt

De autoriteiten zijn bang dat de Italianen het komende paasweekend de discipline laten varen. Het zou Italië kunnen terugwerpen in de strijd tegen het virus.

„Ze kunnen gezonde mensen toch zeker niet thuishouden”, zegt Vittorio Sgarbi, burgemeester van Sutri (35 kilometer van Rome). In Sutri is niemand besmet. Volgens de burgemeester geldt dat ook voor 150 andere gemeenten in de regio.

Sgarbi is faliekant tegen de strenge regeringsmaatregelen, die bepalen dat niemand buiten mag komen als het niet is voor werk, om eten te kopen of in een noodgeval. „Ik doe een appel om musea, kerken en tentoonstellingen weer te openen”, zegt Sgarbi, in Italië vooral bekend als kunsthistoricus. De burgemeester behoort tot de mensen die genoeg hebben van het binnenzitten. Hij begrijpt niet waarom alle inwoners moeten lijden als het virus eigenlijk alleen maar huishoudt in Noord-Italië en de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers tachtig jaar is.

Een zekere Julia uit Trentino schrijft er geregeld over op Twitter. „Eruit! Iedereen naar buiten. Genoeg van het huisarrest. We willen doen wat we willen. Het is ons recht.” Deze mensen gebruiken de hashtag ”ikblijfnietthuis”. Quarantaine wordt in Zuid-Italië wel luchtiger opgenomen. Het virus zou meer een zaak zijn van boven de Apennijnen. In Noord-Italië zijn ruim 16.000 slachtoffers gevallen, in de onderste helft van Italië, inclusief Lazio, iets meer dan 1000.

Toch nemen Italianen in het algemeen de regels in acht. Het helpt dat de politie massaal controleert. Sinds een maand worden dagelijks gemiddeld 200.000 controles uitgevoerd. Zaterdag gingen zelfs 9000 mensen op de bon omdat ze zonder geldige reden buiten waren. De standaardboete is 400 euro.

Er zijn ook tientallen mensen aangehouden die corona onder de leden hebben, maar zich niets aantrokken van de thuisisolatie. Niet iedereen laat zich controleren. In Calabrië reed een 32-jarige man in op een politiefuik. Hij kwam pas tot staan nadat de politie een kogel in zijn kuit had geschoten.

In aanloop naar het paasweekend komen er meer controles. Het is een traditie dat Italianen er met Pasen met de auto op uitgaan. Burgemeester Virginia Raggi van Rome heeft al aangekondigd de politiecontrole op de uitgangswegen van de stad te intensiveren. De politiechef van Rome zei daar 2000 politiemensen voor in te zetten.

Het schrikbeeld is dat Italië door ongedisciplineerd gedrag wordt teruggeworpen in de strijd tegen het virus. Het aantal ziekenhuisopnames daalt sinds een week. Ook de hoeveelheid slachtoffers neemt af. Woensdag waren er 542 doden te betreuren, een week geleden nog 727.

Vorig weekend werd duidelijk dat de zelfdiscipline afneemt. Winkelstraten in Napels, Palermo en andere steden in Zuid-Italië stroomden redelijk vol, ondanks de gesloten winkels. Volgens Luigi De Magistris, de burgemeester van Napels, hebben zijn stadgenoten echter een goede discipline. „Napels is een stad met veel winkelstraten die zo nauw zijn als stegen. Als daar tien mensen boodschappen doen, lijkt het alsof het vol staat”, zegt hij tegen Corriere della Sera.