Italië: 10 miljoen voor hulp getroffenen Etna

De Italiaanse regering trekt 10 miljoen euro uit voor de eerste hulp in de regio Catania op Sicilië. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte via Twitter bekendgemaakt. De regio is zwaar getroffen door de uitbarsting van de vulkaan de Etna en de aardbevingen als gevolg daarvan.

„Op deze manier laat de regering concreet zien dat zij dicht bij de getroffenen staat”, aldus Conte. Vrijdag riep de regering de noodtoestand uit in het getroffen gebied. Die maatregel stelt de autoriteiten in staat om bepaalde regels te omzeilen en sneller hulp te bieden.

Maandag barstte de Etna plotseling uit, gevolgd door een relatief zware aardbeving woensdagochtend met een kracht van 4.8 in het gebied rond Catania aan de zuidoostelijke voet van de vulkaan. Tientallen mensen raakten gewond en er waren schademeldingen aan 1600 woningen. Volgens de autoriteiten zijn meer dan 400 mensen tijdelijk dakloos.