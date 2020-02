IT-problemen op vliegveld Heathrow opgelost

De IT-storing bij de inchecksystemen op het Londense vliegveld Heathrow zijn eind zondagavond opgelost. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen en ongemak, meldt de luchthaven.

Duizenden passagiers op de luchthaven zagen zondag hun vluchten geannuleerd of vertraagd. De storing trof alle vier de passagiersterminals, meldt de Independent. Heathrow is de drukste luchthaven van Europa.

Meer dan honderd vluchten van en naar het vliegveld werden gedurende de dag geannuleerd, de overgrote meerderheid van British Airways. BA was al van plan ongeveer twintig vluchten te cancelen vanwege de storm, maar hield nog eens tachtig vluchten aan de grond naar aanleiding van wat Heathrow omschreef als „technische problemen die momenteel worden opgelost”.

Aanvankelijk werd gemeld dat ook aan het begin van de nieuwe week nog problemen werden verwacht, of dat nog zo is, is nog onduidelijk. British Airways heeft al wel dertig vluchten op maandagochtend naar Heathrow geannuleerd.