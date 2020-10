Israel vergeldt raket na ontdekking tunnel uit Gazastrook

Vanuit de Gazastrook is dinsdag een raket afgevuurd richting Israël. Het projectiel werd onderschept door de luchtverdediging en richtte geen schade aan. Als vergelding heeft het Israëlische leger met vliegtuigen en een helikopter „ondergrondse infrastructuur” van Hamas in het zuiden van de strook getroffen.

Eerder op de dag meldde het leger dat het een nieuwe tunnel vanuit het door de Palestijnse Hamas-beweging gecontroleerde Gazastrook had ontdekt. De tunnel vanuit Khan Younis in het zuiden zou tientallen meters de grond in gaan, en bij afronding 65 kilometer rond de strook lopen.

De tunnel werd ontdekt met ondergrondse sensoren bij de grens, maar er was volgens het leger „geen dreiging voor nabije Israëlische gemeenschappen”. Sinds 2014 zijn pakweg twintig tunnels vanuit de Gazastrook ontdekt.

Hamas en Israël sloten eind vorige maand een akkoord om vijandigheden te stoppen, maar aanvallen gingen door.