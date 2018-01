Israëlische wet maakt opdeling Jeruzalem lastiger

Het Israëlische parlement heeft dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat het moeilijker maakt om delen van Jeruzalem af te staan na een vredesovereenkomst met de Palestijnen.

De Palestijnen veroordelen het voorstel omdat het volgens hen iedere kans ondermijnt om de vredesbesprekingen te hervatten.

Door de wet is het aantal leden van de 120-koppige Knesset dat moet instemmen om delen van Jeruzalem aan „een buitenlandse partij” af te staan, verhoogd van 61 naar 80. Het amendement, dat al langer op stapel stond, werd met 64 stemmen voor en 52 tegen aangenomen.

Nabil Abu Rudainah, woordvoerder van de Palestijnse president Mahmud Abbas, bestempelde de dinsdag aangenomen wetswijziging als „een oorlogsverklaring aan het Palestijnse volk.”

Als thuisbasis van belangrijke islamitische, joodse en christelijke heilige plaatsen is Jeruzalem een van de gevoeligste kwesties in het decennia durende Israëlisch-Palestijnse conflict. Israël heroverde in 1967 het oostelijk deel van de stad en zegt dat heel Jeruzalem zijn „eeuwige en ondeelbare” hoofdstad is, maar de internationale gemeenschap erkent dat niet.

De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een eventuele eigen staat.

Vorige maand kreeg de Amerikaanse president Trump een storm aan kritiek over zich heen vanwege de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Trump heeft dinsdag via Twitter gedreigd de geldstroom naar de Palestijnse Autoriteit te blokkeren. Zolang ze niet meewerken aan het bewerkstelligen van vrede met Israël wil Trump geen „honderden miljoenen aan de Palestijnen betalen.”

„We hebben Jeruzalem, het lastigste punt, van tafel geschoven, maar we moeten nu gaan praten over vrede. De Palestijnen willen dat niet meer. Waarom zouden wij dan in de toekomst zo veel geld aan hen spenderen?” aldus Trump.